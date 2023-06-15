Бондаренко (Иванова) Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Иванова) Светлана Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1963

Отец: Иванов Вячеслав

Мать: Астафьева Зинаида Алексеевна