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Бондаренко (Иванова) Светлана Вячеславовна
Бондаренко (Иванова) Светлана Вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.11.1963
Пол
Женский
Отец
Иванов Вячеслав
Мать
Астафьева (Матвеева) Зинаида Алексеевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1963
Отец:
Иванов Вячеслав
Мать:
Астафьева Зинаида Алексеевна
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