Астафьева (Матвеева) Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1941
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1941
Рождение ребёнка
22.11.1963
Дочь: Бондаренко Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Иванов Вячеслав
Рождение ребёнка
24.02.1967
Дочь: Астафьева Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Астафьев Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
30.11.1972
Дочь: Астафьева Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Астафьев Геннадий Николаевич
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно