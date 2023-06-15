Астафьева (Матвеева) Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Матвеева) Зинаида Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1941

Отец: Фомин Алексей Константинович

Мать: Матвеева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1963

Дочь: Бондаренко Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Иванов Вячеслав

Рождение ребёнка
24.02.1967

Дочь: Астафьева Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Астафьев Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
30.11.1972

Дочь: Астафьева Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Астафьев Геннадий Николаевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Геннадий Николаевич