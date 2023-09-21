Рыкова Вера (Исидоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова Вера (Исидоровна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Зуйкова Анна

Отец ребёнка: Рыков Владимир

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
26.02.1912

Сын: Рыков Владимир

Отец ребёнка: Рыков Владимир

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
26.04.1915

Дочь: Соколова Елена

Отец ребёнка: Рыков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Deviatova Вера

Отец ребёнка: Рыков Владимир

Смерть
Неизвестно
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