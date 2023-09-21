Рыкова Вера (Исидоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1906
Дочь: Зуйкова Анна
Отец ребёнка: Рыков Владимир
Рождение ребёнка
26.02.1912
Сын: Рыков Владимир
Отец ребёнка: Рыков Владимир
Рождение ребёнка
26.04.1915
Дочь: Соколова Елена
Отец ребёнка: Рыков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Deviatova Вера
Отец ребёнка: Рыков Владимир
Смерть
Неизвестно