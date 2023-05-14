Ананьева Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Марина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1988

Отец: Ананьев Сергей Геннадьевич

Мать: Ананьева Елена Викторовна