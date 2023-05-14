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Ананьева Марина Сергеевна
Ананьева Марина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1988
Пол
Женский
Отец
Ананьев Сергей Геннадьевич
1969 г.р.
Мать
Ананьева (Буртасова) Елена Викторовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1988
Отец:
Ананьев Сергей Геннадьевич
Мать:
Ананьева Елена Викторовна
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