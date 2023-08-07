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Мамкина Анна Адрияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Адриан Никифорович

Мать: Федосья Емельяновна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мамкин Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Мамкин Филипп Силуянович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Мамкин Филипп Силуянович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мамкин Яков Филиппович

Отец ребёнка: Мамкин Филипп Силуянович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мамкин Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Мамкин Филипп Силуянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамкин Филипп Силуянович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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