Мамкина Анна Адрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Адриан Никифорович
Мать: Федосья Емельяновна
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Мамкин Филипп Силуянович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Мамкин Филипп Силуянович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Мамкин Филипп Силуянович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мамкин Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Мамкин Филипп Силуянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно