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Ровенский Мирон Никитич
Ровенский Мирон Никитич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.2015
Пол
Мужской
Отец
Ровенский Никита Владимирович
1985 г.р.
Мать
Ровенская Екатерина Алексеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2015
Отец:
Ровенский Никита Владимирович
Мать:
Ровенская Екатерина Алексеевна
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