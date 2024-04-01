Conrad (Coonrod) Magdaline
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Conrad John
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Conrad John
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Conrad John
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Conrad John
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Conrad John
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Conrad Mary
Отец ребёнка: Conrad John
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Conrad (Coonrod) (Conrad) Magdalene Modline
Отец ребёнка: Conrad John
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Conrad John