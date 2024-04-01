Conrad (Coonrod) Magdaline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Conrad (Coonrod) Magdaline

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Conrad (Coonrod) George

Отец ребёнка: Conrad John

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Conrad (Coonrod) Jacob

Отец ребёнка: Conrad John

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Conrad (Coonrod) Adam

Отец ребёнка: Conrad John

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Conrad (Coonrod) Henry

Отец ребёнка: Conrad John

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Conrad (Coonrod) Isaac

Отец ребёнка: Conrad John

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Conrad Mary

Отец ребёнка: Conrad John

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Conrad (Coonrod) (Conrad) Magdalene Modline

Отец ребёнка: Conrad John

Рождение ребёнка
1793

Сын: Conrad (Coonrod) John

Отец ребёнка: Conrad John

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