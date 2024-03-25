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Бабушкин Василий

Место рождения

Сагаи, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Бабушкин ?

Мать: не указана

Сагаи, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бабушкин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Сагаи, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бабушкин Дорофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Сагаи, Барнаульский округ, Томская губерния
в 1797 отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бабушкин Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Сагаи, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бабушкин Терентий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Сагаи, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Бабашкин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Сагаи, Барнаульский округ, Томская губерния
Место жительства
С 1799
Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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