Бабушкин Василий
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Бабушкин ?
Рождение ребёнка
1780
Сын: Бабушкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бабушкин Дорофей Васильевич
в 1797 отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бабушкин Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бабушкин Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Бабашкин Сергей Васильевич
Место жительства
С 1799
Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно