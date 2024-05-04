Кузка-Василенко Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.05.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1809
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36W-N?i=738&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
17.05.1835
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9QJ-B?i=534&cc=4133834&cat=1013792 Жених вдов, невеста покрытка
Смерть
Неизвестно