Кузка-Василенко Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузка-Василенко Елена Федоровна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

12.05.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1809

Отец: Кузка-Василенко Федор Иванович

Мать: Кузка-Василенко Матрона Прокофьевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B36W-N?i=738&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
17.05.1835

Муж: Сиротенко Трофим Никифорович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9QJ-B?i=534&cc=4133834&cat=1013792 Жених вдов, невеста покрытка
Смерть
Неизвестно
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