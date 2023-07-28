Панова (Турухина) Иустина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Турухина) Иустина Тимофеева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.08.1818

Муж: Панов Флор (Фрол) Тимофеев

Рождение ребёнка
03.02.1819

Дочь: Лукоянова - Русакова Анна Флорова (Фролова)

Отец ребёнка: Панов Флор (Фрол) Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1821

Дочь: Шаламова Манефа Флорова (Фролова)

Отец ребёнка: Панов Флор (Фрол) Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1824

Дочь: Агрипина Фролова

Отец ребёнка: Панов Флор (Фрол) Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.04.1827

Сын: Панов Мартын Флоров

Отец ребёнка: Панов Флор (Фрол) Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.07.1831

Сын: Панов Евдоким Флоров

Отец ребёнка: Панов Флор (Фрол) Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1834

Дочь: Агрипина Флорова

Отец ребёнка: Панов Флор (Фрол) Тимофеев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно