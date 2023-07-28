Панова (Турухина) Иустина Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.08.1818
Рождение ребёнка
03.02.1819
Дочь: Лукоянова - Русакова Анна Флорова (Фролова)
Отец ребёнка: Панов Флор (Фрол) Тимофеев
Рождение ребёнка
17.11.1821
Дочь: Шаламова Манефа Флорова (Фролова)
Отец ребёнка: Панов Флор (Фрол) Тимофеев
Рождение ребёнка
16.06.1824
Дочь: Агрипина Фролова
Отец ребёнка: Панов Флор (Фрол) Тимофеев
Рождение ребёнка
12.04.1827
Сын: Панов Мартын Флоров
Отец ребёнка: Панов Флор (Фрол) Тимофеев
Рождение ребёнка
29.07.1831
Сын: Панов Евдоким Флоров
Отец ребёнка: Панов Флор (Фрол) Тимофеев
Рождение ребёнка
12.06.1834
Дочь: Агрипина Флорова
Отец ребёнка: Панов Флор (Фрол) Тимофеев
Смерть
Неизвестно