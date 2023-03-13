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(Гордѣева) Евдокія
(Гордѣева) Евдокія
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
06.08.1854
Пол
Женский
Отец
Гордѣевъ Сергѣй
1828 г.р.
Мать
Гордѣева (Кузнецова) Ѳеодосія
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1854
Отец:
Гордѣевъ Сергѣй
Мать:
Гордѣева Ѳеодосія
Михайловка
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