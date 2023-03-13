(Гордѣева) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гордѣева) Евдокія

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

06.08.1854

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1854

Отец: Гордѣевъ Сергѣй

Мать: Гордѣева Ѳеодосія

Михайловка
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