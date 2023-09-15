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Гришина Елена Дмитриевна
Гришина Елена Дмитриевна
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1915
Пол
Женский
Отец
Гришин Дмитрий Андреевич
1885 г.р.
Мать
Гришина (Воронина) Евдокия Дмитриевна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Гришин Дмитрий Андреевич
Мать:
Гришина Евдокия Дмитриевна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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