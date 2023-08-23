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Корсаков Иван Капитонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Корсаков Капитон Артемьевич

Мать: Корсакова Василиса Никифоровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Корсаков Иван Иванович

Мать ребёнка: Корсакова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
17.05.1910

Дочь: Корсакова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
05.09.1912

Дочь: Корсакова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
22.05.1917

Дочь: Корсакова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова Марфа Яковлевна

Ирина и Пелагея - двойняшки, Воспреемник: Феодосия Ивановна Корсакова
Рождение ребёнка
22.05.1917

Дочь: Корсакова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова Марфа Яковлевна

Ирина и Пелагея - двойняшки, День рождение по метрической книге Воспреемник : Феодосия Ивановна Корсакова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Корсакова Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Марфа Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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