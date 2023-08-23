Корсаков Иван Капитонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Корсакова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
17.05.1910
Дочь: Корсакова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
05.09.1912
Дочь: Корсакова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
22.05.1917
Дочь: Корсакова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова Марфа Яковлевна
Ирина и Пелагея - двойняшки, Воспреемник: Феодосия Ивановна Корсакова
Рождение ребёнка
22.05.1917
Дочь: Корсакова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова Марфа Яковлевна
Ирина и Пелагея - двойняшки, День рождение по метрической книге Воспреемник : Феодосия Ивановна Корсакова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Корсакова Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно