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Пелишенко Устинья Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1878

Сын: Пелишенко Иван Петрович

Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1881

Сын: Пелишенко Василий Петрович

Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
24.08.1882

Сын: Пелишенко Александр Петрович

Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1885

Сын: Пелишенко Федор Петрович

Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1887

Сын: Пелишенко Савва Петрович

Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1891

Дочь: Бедная Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1893

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович

Рождение ребёнка
05.06.1894

Сын: Пелишенко Митрофан Петрович

Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелишенко Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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