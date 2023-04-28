Пелишенко Устинья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1878
Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1881
Сын: Пелишенко Василий Петрович
Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1882
Сын: Пелишенко Александр Петрович
Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1885
Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1887
Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1891
Дочь: Бедная Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1893
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1894
Сын: Пелишенко Митрофан Петрович
Отец ребёнка: Пелишенко Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно