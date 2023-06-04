Отрадин Тимофей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отрадин Тимофей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1901

Сын: Отрадин Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Ивашково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно