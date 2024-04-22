Слесарева (Гультяева) Ксения Евстафьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Жгун Матрёна Романовна
Отец ребёнка: Слесарев Роман Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1890 ст.
Дочь: Якименко Надежда Романовна
Отец ребёнка: Слесарев Роман Михайлович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Слесарев Роман Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно