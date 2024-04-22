Слесарева (Гультяева) Ксения Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлесарева (Гультяева) Ксения Евстафьевна

Слесарева (Гультяева) Ксения Евстафьевна

Место рождения

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гультяев Евстафий Климентьевич

Мать: Гультяева Евдокия Кирилловна

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Жгун Матрёна Романовна

Отец ребёнка: Слесарев Роман Михайлович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1890 ст.

Дочь: Якименко Надежда Романовна

Отец ребёнка: Слесарев Роман Михайлович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Слесарев Егор Романович

Отец ребёнка: Слесарев Роман Михайлович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слесарев Роман Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close