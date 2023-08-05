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Митева Алена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Митев Иван Харлампиевич

Мать: Сакалы Митева Анна Гавриловна

Смерть
1984
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