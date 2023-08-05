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Митева Алена Ивановна
Митева Алена Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1979
Дата смерти
1984
Пол
Женский
Отец
Митев Иван Харлампиевич
1948 г.р.
Мать
Сакалы Митева Анна Гавриловна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец:
Митев Иван Харлампиевич
Мать:
Сакалы Митева Анна Гавриловна
Смерть
1984
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