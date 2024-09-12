Жабина Агриппина Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина Агриппина Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наум

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Андриан Илларионович Лаврентьевич

Рождение ребёнка
17.03.1866 ст.

Дочь: (Жабина) Дарья Андриановна

Отец ребёнка: Жабин Андриан Илларионович Лаврентьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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