Жабина Агриппина Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наум
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1866 ст.
Дочь: (Жабина) Дарья Андриановна
Отец ребёнка: Жабин Андриан Илларионович Лаврентьевич
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно