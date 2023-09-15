Верховская (Бирюкова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерховская (Бирюкова) Мария Сергеевна

Верховская (Бирюкова) Мария Сергеевна

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

26.01.1879

Дата смерти

20.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
07.07.1902

Сын: Верховской Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1904

Сын: Верховский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Верховский Мстислав Михаилович

Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.05.1909

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.11.1910

Дочь: Бордюгова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1912

Дочь: Юровская Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1914

Сын: Верховский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.06.1919

Сын: Келлер (верховский) Петр Михайлович

Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.06.1919

Сын: Верховский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Verkhovska Mikhail

Работа или профессия
Неизвестно
Учительница
Смерть
20.05.1958
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