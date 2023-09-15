Верховская (Бирюкова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1879
Дата смерти20.05.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1902
Сын: Верховской Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail
Рождение ребёнка
19.05.1904
Сын: Верховский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail
Рождение ребёнка
1906
Сын: Верховский Мстислав Михаилович
Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail
Рождение ребёнка
01.05.1909
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail
Рождение ребёнка
21.11.1910
Дочь: Бордюгова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail
Рождение ребёнка
07.11.1912
Дочь: Юровская Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail
Рождение ребёнка
26.06.1914
Сын: Верховский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail
Рождение ребёнка
29.06.1919
Сын: Келлер (верховский) Петр Михайлович
Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail
Рождение ребёнка
29.06.1919
Сын: Верховский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Verkhovska Mikhail
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Verkhovska Mikhail
Работа или профессия
Неизвестно
Учительница
Смерть
20.05.1958