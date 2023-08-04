Панюшкина Настасья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович
Рождение ребёнка
С 1772 по 1773 ст.
Сын: Панюшкин Поликарп Павлович
Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович
Рождение ребёнка
С 1774 по 1775 ст.
Дочь: Василиса Павловна
Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович
Рождение ребёнка
С 1777 по 1778 ст.
Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович
Рождение ребёнка
С 1779 по 1780 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Панюшкин Дементий Павлович
Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович
Рождение ребёнка
С 1783 по 1784 ст.
Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния