Панюшкина Настасья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшкина Настасья Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1753 по 1754 г.р.

Дети

1769 г.р.
С 1772 по 1773 г.р.
С 1774 по 1775 г.р.
С 1777 по 1778 г.р.
Скрыто настройками приватности
1781 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович

Рождение ребёнка
С 1772 по 1773 ст.

Сын: Панюшкин Поликарп Павлович

Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович

Рождение ребёнка
С 1774 по 1775 ст.

Дочь: Василиса Павловна

Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович

Рождение ребёнка
С 1777 по 1778 ст.

Сын: Панюшкин Семён Павлович

Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович

Рождение ребёнка
С 1779 по 1780 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Панюшкин Дементий Павлович

Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович

Рождение ребёнка
С 1783 по 1784 ст.

Сын: Панюшкин Никита Павлович

Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Панюшкин Ларион Павлович

Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Панюшкин Павел Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панюшкин Павел Осипович

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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