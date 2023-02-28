Сюзанна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюзанна Петрова

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Место рождения

Витино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Витино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Pulster Матвей

Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Pulster Андрус Юзин

Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Мариет

Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Валери

Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Pulster Юрка Юзифов

Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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