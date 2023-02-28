Сюзанна Петрова
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Pulster Матвей
Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)
Рождение ребёнка
1749
Сын: Pulster Андрус Юзин
Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Мариет
Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Валери
Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)
Рождение ребёнка
1757
Сын: Pulster Юрка Юзифов
Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Pulster Юзиф (Еза Лавринов)
Смерть
Неизвестно