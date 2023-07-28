Посохина (-) Анна Силуанова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1882
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.09.1887
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно