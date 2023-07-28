Посохина (-) Анна Силуанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохина (-) Анна Силуанова

Место рождения

Ивашково, Шаховская, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашково, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1882

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.09.1887

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Посохин Иван Дмитриевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Иван Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно