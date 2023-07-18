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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Зияфуттинов ?

Отец ребёнка: Зияфуттинов Миннихан

Рождение ребёнка
1911

Дочь: ?

Отец ребёнка: Зияфуттинов Миннихан

Рождение ребёнка
1916

Сын: Зияфуттинов ?

Отец ребёнка: Зияфуттинов Миннихан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зияфуттинов Миннихан

Смерть
Неизвестно