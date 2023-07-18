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Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зияфуттинов ?
Отец ребёнка: Зияфуттинов Миннихан
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ?
Отец ребёнка: Зияфуттинов Миннихан
Рождение ребёнка
1916
Сын: Зияфуттинов ?
Отец ребёнка: Зияфуттинов Миннихан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зияфуттинов Миннихан
Смерть
Неизвестно