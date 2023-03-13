(Киселева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселева) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

1735 г.р.

Мать

1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Киселевъ Федоръ

Мать: Киселева Марфа Петрова

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