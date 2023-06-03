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Kiisa (Lasn) ?
Kiisa (Lasn) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ustinov Nikolai
1931 г.р.
Мать
(Lasn) Lehti
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ustinov Nikolai
Мать:
Lehti
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