Kiisa (Lasn) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kiisa (Lasn) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Неизвестно

Отец: Ustinov Nikolai

Мать: Lehti