Кривошея Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошея Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Кривошея Иван Макарович

Мать: Кривошея Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривошея Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривошея Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривошея Мария Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошея Мария Романовна

Смерть
?.05.1943
Причина смерти: пропал без вести