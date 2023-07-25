Кривошея Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Кривошея Иван Макарович
Мать: Кривошея Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошея Мария Романовна
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: пропал без вести