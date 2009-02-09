Садриева (Ахмадуллина) Нурлыбанат Ахмадулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриева (Ахмадуллина) Нурлыбанат Ахмадулловна

Место рождения

д.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР

Дата рождения

07.11.1915

Дата смерти

09.02.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1915

Отец: Гиззатуллин Ахмадулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садриев Миргасим Ибрагимович

Рождение ребёнка
10.03.1939

Дочь: (Садриева) Гелюся Миргасимовна

Отец ребёнка: Садриев Миргасим Ибрагимович

Рождение ребёнка
02.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Миргасим Ибрагимович

Рождение ребёнка
15.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Миргасим Ибрагимович

Смерть
09.02.2009

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