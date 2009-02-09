Садриева (Ахмадуллина) Нурлыбанат Ахмадулловна
Место рожденияд.Адав-Тулумбаево Буинского р-на ТАССР
Дата рождения07.11.1915
Дата смерти09.02.2009
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1915
Отец: Гиззатуллин Ахмадулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1939
Дочь: (Садриева) Гелюся Миргасимовна
Отец ребёнка: Садриев Миргасим Ибрагимович
Рождение ребёнка
02.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садриев Миргасим Ибрагимович
Рождение ребёнка
15.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садриев Миргасим Ибрагимович
Смерть
09.02.2009