Пенькова Мария Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова Мария Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1899

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Пеньков Фёдор Романович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1902

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Пеньков Фёдор Романович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Фёдор Романович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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