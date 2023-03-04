Пенькова Мария Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1899
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Пеньков Фёдор Романович
Рождение ребёнка
03.07.1902
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Пеньков Фёдор Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно