Пономарев Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.04.1988

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1954

Сын: Понамарев Борис Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около ?.04.1988

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