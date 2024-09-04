Пономарев Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.04.1988
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1954
Сын: Понамарев Борис Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около ?.04.1988