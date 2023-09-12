Никонор Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1893
Дочь: Матрена Никоноровна
Мать ребёнка: Мавра Стефанова
Рождение ребёнка
24.09.1897
Сын: Иван Никоноров
Мать ребёнка: Мавра Стефанова
Рождение ребёнка
02.06.1900
Сын: Павел Никоноров
Мать ребёнка: Мавра Стефанова
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Матрена Никоноровна
Мать ребёнка: Мавра Стефанова
Рождение ребёнка
15.10.1904
Дочь: Параскева Никоноровна
Мать ребёнка: Мавра Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Стефанова
Смерть
Неизвестно