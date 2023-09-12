Никонор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонор Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1893

Дочь: Матрена Никоноровна

Мать ребёнка: Мавра Стефанова

Рождение ребёнка
24.09.1897

Сын: Иван Никоноров

Мать ребёнка: Мавра Стефанова

Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Павел Никоноров

Мать ребёнка: Мавра Стефанова

Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Матрена Никоноровна

Мать ребёнка: Мавра Стефанова

Рождение ребёнка
15.10.1904

Дочь: Параскева Никоноровна

Мать ребёнка: Мавра Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Стефанова

Смерть
Неизвестно
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