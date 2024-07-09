Мигранов Миннияз Венерович
Место рожденияРеспублика Башкортостан, Стерлитамакский район, д. Кармаскалы
Дата рождения15.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1986
Дочь: Лутфрахманова (Мигранова) Лейсан Минниязовна
Мать ребёнка: Мигранова Райля Фаткулловна
Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан