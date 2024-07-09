Мигранов Миннияз Венерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигранов Миннияз Венерович

Место рождения

Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, д. Кармаскалы

Дата рождения

15.05.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1986

Дочь: Лутфрахманова (Мигранова) Лейсан Минниязовна

Мать ребёнка: Мигранова Райля Фаткулловна

Кумертау, город Кумертау, Республика Башкортостан

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