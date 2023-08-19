Полетаева Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаева Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1853

Дочь: Полетаева Феврония Федоровна

Отец ребёнка: Полетаев Федор Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1855

Сын: Полетаев Тихон Федорович

Отец ребёнка: Полетаев Федор Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1858

Дочь: Полетаева Ефросиния Федоровна

Отец ребёнка: Полетаев Федор Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полетаев Федор Никитич

Смерть
Неизвестно
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