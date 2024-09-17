(Севрова) Анна Фирсовна
Место рождения
Дата рождения09.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1883
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 13 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 24
Место жительства
Неизвестно
Крещение
10.09.1883
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 24
Смерть
Неизвестно