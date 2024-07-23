Колосова Александра Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Колосов Евдоким Сергеевич
Отец ребёнка: Колосов Сергей Титович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Колосов Сергей Титович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно