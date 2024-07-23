Колосова Александра Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Александра Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Сергей Титович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Колосов Евдоким Сергеевич

Отец ребёнка: Колосов Сергей Титович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Колосов Прохор Сергеевич

Отец ребёнка: Колосов Сергей Титович

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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