Пелишенко Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелишенко Феодора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1851 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1871

Сын: Пелишенко Иван Павлович

Отец ребёнка: Пелишенко Павел Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1877

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Пелишенко Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелишенко Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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