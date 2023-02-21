Голубев Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Михаил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1891 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

данные с исповедной ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Голубева Манефа Тимофеевна

Петухово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Манефа Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
в 1918 году жена считается уже вдовой
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