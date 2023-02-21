Голубев Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
данные с исповедной ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Голубева Манефа Тимофеевна
Петухово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
в 1918 году жена считается уже вдовой