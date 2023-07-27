Горшкова (Боляева) Антонина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боляев Игнат Васильевич
Мать: Боляева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшков Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно