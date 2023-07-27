Горшкова (Боляева) Антонина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Боляева) Антонина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боляев Игнат Васильевич

Мать: Боляева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшков Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Александр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно