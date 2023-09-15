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Коссе Ефим Савельевич

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-50
Рождение ребёнка
1767

Сын: Коссе Николай Ефимович

Мать ребёнка: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-89
Рождение ребёнка
1772

Сын: Коссе Борис / Параскев / Ефимович

Мать ребёнка: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Смерть
Неизвестно
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