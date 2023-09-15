Коссе Ефим Савельевич
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-50
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-89
Рождение ребёнка
1772
Сын: Коссе Борис / Параскев / Ефимович
Мать ребёнка: ?
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Смерть
Неизвестно