Ахмединова (Ахмединова) Бибигалима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмединова (Ахмединова) Бибигалима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гизетуллина Гадиля

Отец ребёнка: Юлдашев Гизетулла

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гизятуллин Гинеатулла

Отец ребёнка: Юлдашев Гизетулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлдашев Гизетулла

Смерть
Неизвестно