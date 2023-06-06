Ахмединова (Ахмединова) Бибигалима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гизетуллина Гадиля
Отец ребёнка: Юлдашев Гизетулла
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Юлдашев Гизетулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юлдашев Гизетулла
Смерть
Неизвестно