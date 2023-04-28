Кононов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононов Георгий

Место рождения

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кононов Афиноген Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Евтихий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Хребтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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