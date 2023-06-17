Неживенко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Неживенко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Перебейносова Анастасия Евдокимовна
Рождение ребёнка
31.01.1942
Дочь: Даниленко Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Перебейносова Анастасия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неживенко Леонид Иванович
Мать ребёнка: Перебейносова Анастасия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неживенко Виктор Иванович
Мать ребёнка: Перебейносова Анастасия Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно