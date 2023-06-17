Неживенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеживенко Иван

Неживенко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Неживенко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Перебейносова Анастасия Евдокимовна

Рождение ребёнка
31.01.1942

Дочь: Даниленко Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Перебейносова Анастасия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неживенко Леонид Иванович

Мать ребёнка: Перебейносова Анастасия Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неживенко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Перебейносова Анастасия Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перебейносова Анастасия Евдокимовна

Смерть
Неизвестно