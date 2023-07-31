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Степан Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1791

Отец: Абрам Ильич

Мать: Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно