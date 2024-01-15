Опарина Катерина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Опарин (чинаров) Виктор Фролович
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Флор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ксения Флорова
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Флор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Опарин (чинаров) Андрей Фролович
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Флор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Опарин (чинаров) Тимофей Фролович
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Флор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Опарин (чинаров) Герасим Флорович
Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Флор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно