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Опарина Катерина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Опарин (чинаров) Виктор Фролович

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Флор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ксения Флорова

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Флор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Опарин (чинаров) Андрей Фролович

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Флор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Опарин (чинаров) Тимофей Фролович

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Флор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Опарин (чинаров) Герасим Флорович

Отец ребёнка: Опарин (чинаров) Флор Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опарин (чинаров) Флор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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