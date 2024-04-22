Киселёва Екатерина Викентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
26.01.1889 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1890 ст.
Сын: Киселёв Иван Лукич
Отец ребёнка: Киселёв Лука Фёдорович
Рождение ребёнка
27.01.1892 ст.
Дочь: Киселёва Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Киселёв Лука Фёдорович
Рождение ребёнка
22.05.1897 ст.
Сын: Киселёв Макар Лукич
Отец ребёнка: Киселёв Лука Фёдорович
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.
Дочь: Киселёва Наталья Лукична
Отец ребёнка: Киселёв Лука Фёдорович
Рождение ребёнка
18.10.1901 ст.
Дочь: Киселёва Анастасия Лукична
Отец ребёнка: Киселёв Лука Фёдорович
Рождение ребёнка
13.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Лука Фёдорович
Смерть
Неизвестно