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Киселёва Екатерина Викентьевна

Место рождения

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1889 ст.

Муж: Киселёв Лука Фёдорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.01.1890 ст.

Сын: Киселёв Иван Лукич

Отец ребёнка: Киселёв Лука Фёдорович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1892 ст.

Дочь: Киселёва Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Киселёв Лука Фёдорович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1897 ст.

Сын: Киселёв Макар Лукич

Отец ребёнка: Киселёв Лука Фёдорович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1899 ст.

Дочь: Киселёва Наталья Лукична

Отец ребёнка: Киселёв Лука Фёдорович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1901 ст.

Дочь: Киселёва Анастасия Лукична

Отец ребёнка: Киселёв Лука Фёдорович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1904 ст.

Сын: Киселёв Гавриил Лукич

Отец ребёнка: Киселёв Лука Фёдорович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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