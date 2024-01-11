Кухто Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухта Виктор Михайлович

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