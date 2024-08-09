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Марфа Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Влас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Баранов Николай Ксенофонтов

Отец ребёнка: Ксенофонт Аникеев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Агафон Ксенофонтов

Отец ребёнка: Ксенофонт Аникеев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ульяна Ксенофонтова

Отец ребёнка: Ксенофонт Аникеев

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ермолай Ксенофонтов

Отец ребёнка: Ксенофонт Аникеев

Смерть
Неизвестно

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