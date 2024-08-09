Марфа Власова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Влас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Баранов Николай Ксенофонтов
Отец ребёнка: Ксенофонт Аникеев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Агафон Ксенофонтов
Отец ребёнка: Ксенофонт Аникеев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ульяна Ксенофонтова
Отец ребёнка: Ксенофонт Аникеев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ермолай Ксенофонтов
Отец ребёнка: Ксенофонт Аникеев
Смерть
Неизвестно