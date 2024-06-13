Заппаров нургаян
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Заппаров кашфи нургаянович
Мать ребёнка: Халлиулина майсурур валлиахматовна
Рождение ребёнка
13.10.1934
Сын: Заппаров Растем Нургаянович
Мать ребёнка: Халлиулина майсурур валлиахматовна
Смерть
1942
Калуга, город Калуга, Калужская область