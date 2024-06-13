Заппаров нургаян 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заппаров нургаян

Место рождения

Касаево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Касаево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халлиулина майсурур валлиахматовна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Заппаров кашфи нургаянович

Мать ребёнка: Халлиулина майсурур валлиахматовна

Касаево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1934

Сын: Заппаров Растем Нургаянович

Мать ребёнка: Халлиулина майсурур валлиахматовна

Смерть
1942
Калуга, город Калуга, Калужская область

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