Puust (Kontavid) Linda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Puust (Kontavid) Linda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1940

Муж: Puust Andrei Voldemar

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Puust Väino

Отец ребёнка: Puust Andrei Voldemar

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Puust ?

Отец ребёнка: Puust Andrei Voldemar

Смерть
Неизвестно