Puust (Kontavid) Linda
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Puust Väino
Отец ребёнка: Puust Andrei Voldemar
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Puust ?
Отец ребёнка: Puust Andrei Voldemar
Смерть
Неизвестно