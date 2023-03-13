Евсеева Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Ефросинья

Место рождения

починка Печерского

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Дементий

Мать: не указана

починка Печерского
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Дементьевъ Евсей

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Евсеевъ Трифонъ

Отец ребёнка: Дементьевъ Евсей

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Телинъ Егоръ

Отец ребёнка: Дементьевъ Евсей

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьевъ Евсей

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