Евсеева Ефросинья
Место рожденияпочинка Печерского
Дата рождения1733
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Дементий
Мать: не указана
починка Печерского
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Дементьевъ Евсей
Рождение ребёнка
1773
Сын: Евсеевъ Трифонъ
Отец ребёнка: Дементьевъ Евсей
Рождение ребёнка
1783
Сын: Телинъ Егоръ
Отец ребёнка: Дементьевъ Евсей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементьевъ Евсей