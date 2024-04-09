(Еилисеева) Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Еилисеева) Мария Максимова

(Еилисеева) Мария Максимова

Место рождения

Саянский фарпост

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Артемий Трофимов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Ермолаев) Фекла Артемиева

Отец ребёнка: Ермолаев Артемий Трофимов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.