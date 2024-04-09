(Еилисеева) Мария Максимова
Место рожденияСаянский фарпост
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Ермолаев) Фекла Артемиева
Отец ребёнка: Ермолаев Артемий Трофимов
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно